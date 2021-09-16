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В Украине обновили правила транзитного въезда для иностранцев — что изменилось

16 сентября, 11:06 Людмила Грубнік
В Украине обновили правила транзитного въезда для иностранцев — что изменилось
Источник: Depositphotos

В Украине изменили правила транзитного въезда в страну для иностранцев и лиц без гражданства с прививками от коронавируса.

Согласно постановлению Кабмина №954 от 13 сентября 2021 года, с 20 сентября они при въезде в Украину на 48 часов освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения Вдома.

В то же время они обязательно должны иметь страховой полис.

Кроме того, иностранцам с прививкой нужно иметь сертификат об одной или двух дозах вакцины.

Также подойдет справка о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген (за 72 часа).

Эти документы не касаются детей до 12 лет.

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Гражданам других стран без вакцинации нужно продемонстрировать отрицательный тест и установить приложение Вдома для контроля самоизоляции. Карантин прекращается в случае получения еще одного негативного теста в течение 72 часов.

Этим постановлением Кабмин также продлил действие украинских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Теперь они действуют не 180 дней, а 365.

Источник
Кабмин
Теги
держкордон , Карантин , Коронавірус Covid-19
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