В Украине изменили правила транзитного въезда в страну для иностранцев и лиц без гражданства с прививками от коронавируса.

Согласно постановлению Кабмина №954 от 13 сентября 2021 года, с 20 сентября они при въезде в Украину на 48 часов освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения Вдома.

В то же время они обязательно должны иметь страховой полис.

Кроме того, иностранцам с прививкой нужно иметь сертификат об одной или двух дозах вакцины.

Также подойдет справка о выздоровлении, а также отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген (за 72 часа).

Эти документы не касаются детей до 12 лет.

Гражданам других стран без вакцинации нужно продемонстрировать отрицательный тест и установить приложение Вдома для контроля самоизоляции. Карантин прекращается в случае получения еще одного негативного теста в течение 72 часов.

Этим постановлением Кабмин также продлил действие украинских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Теперь они действуют не 180 дней, а 365.