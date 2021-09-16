В Україні змінили правила транзитного в’їзду до країни для іноземців та осіб без громадянства зі щепленнями від коронавірусу.

Згідно з постановою Кабміну №954 від 13 вересня 2021 року, із 20 вересня вони під час в’їзду до України на 48 годин звільняються від самоізоляції, тестування та встановлення додатку Вдома.

Водночас вони обов’язково повинні мати страховий поліс.

Крім того, іноземцям зі щепленням потрібно мати сертифікат про одну чи дві дози вакцини.

Також підійде довідка про одужання, а також негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген (за 72 години).

Ці документи не стосуються дітей до 12 років.

Громадянам інших країн без вакцинації потрібно продемонструвати негативний тест та встановити додаток Вдома для контролю самоізоляції. Карантин припиняється у разі отримання ще одного негативного тесту протягом 72 годин.

Цією постановою Кабмін також продовжив дію українських сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Тепер вони чинні не 180 днів, а 365.