в Украине подтвердили более 17 тыс. новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 30 октября 2021 года в целом подтвердили 2 922 302 случая коронавируса. За сутки – 17 430 новых больных. Из них детей – 1 108, медработников – 178.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67 393 пациента, за прошедшие сутки зафиксировали 336 летальных случаев.

В то же время выздоровели от болезни в целом 2 430 944 украинца, за сутки – 9 449. В то же время в больницы госпитализировали еще 5 305 пациентов.

За все время пандемии провели 14 378 720 ПЦР-тестирований.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880), Сумской (1 612) областях и Киеве (1 455).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2 280 случаев;

Донецкая область – 1 172 случая;

Житомирская область – 1 002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1 352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1 880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1 973 случая;

Полтавская область – 1 078 случаев;

Ровенская область – 998 случаев;

Сумская область – 1 612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1 455 случаев;

Херсонская область – 1 124 случая;

Хмельницкая область – 1 150 случаев;

Черкасская область – 661 ​​случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.

Кроме того, в Украине зафиксировали новый рекорд прививок – за сутки вакцинировали более 317 тыс. украинцев.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В целом сделали 17 400 008 прививок.