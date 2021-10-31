в Украине подтвердили более 17 тыс. новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 30 октября 2021 года в целом подтвердили 2 922 302 случая коронавируса. За сутки – 17 430 новых больных. Из них детей – 1 108, медработников – 178.
С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67 393 пациента, за прошедшие сутки зафиксировали 336 летальных случаев.
В то же время выздоровели от болезни в целом 2 430 944 украинца, за сутки – 9 449. В то же время в больницы госпитализировали еще 5 305 пациентов.
За все время пандемии провели 14 378 720 ПЦР-тестирований.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880), Сумской (1 612) областях и Киеве (1 455).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 455 случаев;
- Винницкая область – 623 случая;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 2 280 случаев;
- Донецкая область – 1 172 случая;
- Житомирская область – 1 002 случая;
- Закарпатская область – 277 случаев;
- Запорожская область – 1 352 случая;
- Ивано-Франковская область – 760 случаев;
- Киевская область – 952 случая;
- Кировоградская область – 199 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 1 880 случаев;
- Николаевская область – 754 случая;
- Одесская область – 1 973 случая;
- Полтавская область – 1 078 случаев;
- Ровенская область – 998 случаев;
- Сумская область – 1 612 случаев;
- Тернопольская область – 609 случаев;
- Харьковская область – 1 455 случаев;
- Херсонская область – 1 124 случая;
- Хмельницкая область – 1 150 случаев;
- Черкасская область – 661 случай;
- Черновицкая область – 684 случая;
- Черниговская область – 904 случая.
Кроме того, в Украине зафиксировали новый рекорд прививок – за сутки вакцинировали более 317 тыс. украинцев.
С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10 022 976 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В целом сделали 17 400 008 прививок.