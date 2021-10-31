В Україні підтвердили понад 17 тис. нових випадків Covid-19

В Україні станом на 31 жовтня 2021 року загалом підтвердили 2 922 302 випадки коронавірусу. За добу – 17 430 нових хворих. З них дітей – 1 108, медпрацівників – 178.

Від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 67 393 пацієнти, за минулу добу зафіксували 336 летальних випадків.

Водночас одужали від хвороби загалом 2 430 944 українці, за добу – 9 449. Водночас у лікарні госпіталізували ще 5 305 пацієнтів.

За весь час пандемії проведено 14 378 720 ПЛР-тестувань.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2 280 випадків;

Донецька область – 1 172 випадки;

Житомирська область – 1 002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1 352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1 880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1 973 випадки;

Полтавська область – 1 078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1 612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1 455 випадків;

Херсонська область – 1 124 випадки;

Хмельницька область – 1 150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

Крім того, в Україні зафіксували новий рекорд щеплень – за добу вакциновано понад 317 тис. українців.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 400 008 щеплень.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 29 жовтня 2021 року, у країні виявили 2 878 674 випадків коронавірусу, за добу було 26 870 нових хворих – найбільше за увесь час пандемії.

29 жовтня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 164), Одеській (2 156) та Львівській (1 702) областях.