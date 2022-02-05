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В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 42 533 новых случаев Covid-19

5 февраля 2022, 08:17
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавірус у дітей
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 4 февраля, зафиксировано 42533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Заболели 4268 детей и 920 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 918 человек;
  • летальных исходов – 185;
  • выздоровело – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 256 208 человек;
  • выздоровело – 3 669 979 человек;
  • летальных исходов – 101 168
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 496 292.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 3173;
  • Винницкая область – 1246;
  • Волынская область – 1182;
  • Днепропетровская область – 2384;
  • Донецкая область – 1887;
  • Житомирская область – 2555;
  • Закарпатская область – 800;
  • Запорожская область – 1130;
  • Ивано-Франковская область – 1633;
  • Киевская область – 1446;
  • Кировоградская область – 433;
  • Луганская область – 716;
  • Львовская область – 3890;
  • Николаевская область – 817;
  • Одесская область – 3874;
  • Полтавская область – 1171;
  • Ровенская область – 1977;
  • Сумская область – 1810;
  • Тернопольская область – 1445;
  • Харьковская область – 2101;
  • Херсонская область – 1066;
  • Хмельницкая область – 2414;
  • Черкасская область – 1222;
  • Черновицкая область – 933;
  • Черниговская область – 1228.

Также 76 350 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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