В Украине за минувшие сутки, 4 февраля, зафиксировано 42533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Заболели 4268 детей и 920 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 918 человек;

летальных исходов – 185;

выздоровело – 9 628 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 256 208 человек;

выздоровело – 3 669 979 человек;

летальных исходов – 101 168

проведено ПЦР-тестирование – 18 496 292.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 3173;

Винницкая область – 1246;

Волынская область – 1182;

Днепропетровская область – 2384;

Донецкая область – 1887;

Житомирская область – 2555;

Закарпатская область – 800;

Запорожская область – 1130;

Ивано-Франковская область – 1633;

Киевская область – 1446;

Кировоградская область – 433;

Луганская область – 716;

Львовская область – 3890;

Николаевская область – 817;

Одесская область – 3874;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1977;

Сумская область – 1810;

Тернопольская область – 1445;

Харьковская область – 2101;

Херсонская область – 1066;

Хмельницкая область – 2414;

Черкасская область – 1222;

Черновицкая область – 933;

Черниговская область – 1228.

Также 76 350 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.