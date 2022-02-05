В Украине за минувшие сутки, 4 февраля, зафиксировано 42533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Заболели 4268 детей и 920 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 918 человек;
- летальных исходов – 185;
- выздоровело – 9 628 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 256 208 человек;
- выздоровело – 3 669 979 человек;
- летальных исходов – 101 168
- проведено ПЦР-тестирование – 18 496 292.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 3173;
- Винницкая область – 1246;
- Волынская область – 1182;
- Днепропетровская область – 2384;
- Донецкая область – 1887;
- Житомирская область – 2555;
- Закарпатская область – 800;
- Запорожская область – 1130;
- Ивано-Франковская область – 1633;
- Киевская область – 1446;
- Кировоградская область – 433;
- Луганская область – 716;
- Львовская область – 3890;
- Николаевская область – 817;
- Одесская область – 3874;
- Полтавская область – 1171;
- Ровенская область – 1977;
- Сумская область – 1810;
- Тернопольская область – 1445;
- Харьковская область – 2101;
- Херсонская область – 1066;
- Хмельницкая область – 2414;
- Черкасская область – 1222;
- Черновицкая область – 933;
- Черниговская область – 1228.
Также 76 350 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 15 442 559 человек, из них получили первую дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.