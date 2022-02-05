В Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Захворіло 4 268 дітей та 920 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 918 осіб;

летальних випадків – 185;

одужало – 9 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 256 208 осіб;

одужало – 3 669 979 осіб;

летальних випадків – 101 168

проведено ПЛР-тестувань – 18 496 292.

Також 76 350 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.