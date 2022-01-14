В Украине немного улучшилась ситуация с коронавирусом. По состоянию на утро 14 января 2022 года только два региона находятся в оранжевой зоне карантина.

Согласно обновленным данным Минздрава, там оказались Ивано-Франковская и Сумская области.

Там фиксируется превышение показателя выявления новых случаев заболевания коронавирусной болезнью: в Ивано-Франковской — 23,7%, в Сумской — 25,1%.

При этом в Сумской области такая тенденция наблюдается на протяжении последних дней, в Ивано-Франковской — только второй день подряд фиксируется отклонение от нормы.

В то же время из оранжевой зоны вышла Херсонская область. Там долгое время были проблемы с показателем госпитализации пациентов, однако сейчас ситуация стабилизировалась.

Другие регионы Украины пока находятся в желтой зоне.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве (1 193), Львовской (1 001), Ивано-Франковской (880), Харьковской (691), Винницкой (648) и Сумской (538) областях.

В целом же в Украине за последние 24 часа Covid-19 подтвержден у 10 476 человек, из них 663 ребенка и 241 медработник.