В Україні трішки поліпшилась ситуація з коронавірусом. Станом на ранок 14 січня 2022 року лише два регіони перебувають у помаранчевій зоні карантину.

Згідно з оновленими даними МОЗ, там опинилися Івано-Франківська та Сумська області.

Там фіксується перевищення показника виявлення нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу: в Івано-Франківській – 23,7%, у Сумській – 25,1%.

Водночас на Сумщині така тенденція спостерігається протягом останніх днів, на Івано-Франківщині – лише другий день поспіль фіксується відхилення від норми.

Водночас із помаранчевої зони вийшла Херсонська область. Там тривалий час були проблеми із показником госпіталізації пацієнтів, проте зараз ситуація стабілізувалася.

Інші регіони України поки що перебувають у жовтій зоні.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Києві (1193), Львівській (1001), Івано-Франківській (880), Харківській (691), Вінницькій (648) та Сумській (538) областях.

Загалом же в Україні за останні 24 години Covid-19 підтверджено у 10 476 осіб, з них 663 дитини та 241 медпрацівник.