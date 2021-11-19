Беременные женщины, инфицированные коронавирусом, больше подвержены риску мертворождению — CDC

Беременные женщины, инфицированные коронавирусом, подвергаются большему риску мертворождения.

Анализ Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), обнародованный 19 ноября, показал, что 1,26% родов в период с марта 2020 по сентябрь 2021 среди женщин, инфицированных коронавирусом, привели к мертворождениям по сравнению с 0,65% родов среди неинфицированных.

Из 1,2 млн родов в 736 больницах за этот период времени 21 653 произошло среди женщин с Covid-19, что составляет около 1,73%.

Агентство также опубликовало отчет о 15 смертях, связанных с коронавирусом, среди беременных в Миссисипи в период с 1 марта 2020 года по 6 октября 2021 года.

Эти 15 летальных исходов произошли среди женщин с подтвержденным или подозреваемым Covid-19 во время беременности или в течение 90 дней после. Ни одна из беременных не была полностью вакцинирована.

По состоянию на сентябрь около 97% беременных, госпитализированных в этом году с подтвержденным Covid-19, были невакцинированы.

Риск рождения мертвого ребенка, начиная с июля, вырос во время распространения в США Covid-штамма Дельта. В период с июля по сентябрь 2,7% родов среди инфицированных беременных закончились мертворождением, тогда как 0,63% родов среди неинфицированных имели тот же результат.

До того, как Covid-штамм Дельта доминировал в США, 0,98% родов среди больных закончились рождением мертвых детей по сравнению с 0,64% родов среди неинфицированных.

– Применение научно подтвержденных методов профилактики Covid-19, включая вакцинацию до или во время беременности, имеет решающее значение для снижения влияния Covid-19 на мертвение, – говорится в отчете.

По данным опроса, проведенного британской международной компанией по интернет-исследованиям рынка YouGov, в ряде стран Европы, а также в США и Австралии оказалось немало людей, одобряющих введение Covid-паспортов.

Источник: The Hill