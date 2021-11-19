Вагітні жінки, інфіковані коронавірусом, більше схильні до ризику мертвонародження – CDC

Вагітні жінки, інфіковані коронавірусом, піддаються більшому ризику мертвонароджень.

Аналіз Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), оприлюднений 19 листопада, показав, що 1,26% пологів у період з березня 2020 року по вересень 2021 року серед жінок, інфікованих коронавірусом, призвели до мертвонароджень, порівняно з 0,65% пологів серед неінфікованих.

З 1,2 млн пологів у 736 лікарнях за цей період часу 21 653 відбулися серед жінок з Covid-19, що становить близько 1,73%.

Агентство також опублікувало звіт про 15 смертей, пов’язаних із коронавірусом, серед вагітних у Міссісіпі в період з 1 березня 2020 року по 6 жовтня 2021 року.

Ці 15 летальних випадків відбулися серед жінок з підтвердженим або підозрюваним на Covid-19 під час вагітності або протягом 90 днів після. Жодна з вагітних не була повністю вакцинована.

Станом на вересень близько 97% вагітних, госпіталізованих цього року з підтвердженим Covid-19, були невакцинованими.

Ризик народження мертвої дитини, починаючи з липня, зріс під час розповсюдження у США Covid-штаму Дельта. У період з липня по вересень 2,7 % пологів серед інфікованих вагітних закінчилися мертвонародженням, тоді як 0,63% пологів серед неінфікованих мали той самий результат.

До того, як Covid-штам Дельта домінував, 0,98% пологів серед хворих на призвело до народження мертвої дитини, порівняно з 0,64% пологів серед неінфікованих.

– Застосування науково підтверджених методів профілактики Covid-19, включаючи вакцинацію до або під час вагітності, має вирішальне значення для зниження впливу Covid-19 на мертвіння, – йдеться у звіті.

За даними опитування, проведеного британською міжнародною компанією з інтернет-досліджень ринку YouGov, в ряді країн Європи, а також в США і Австралії виявилося чимало людей, які схвалюють введення Covid-паспортів.

Джерело: The Hill