Pfizer и BioNTech объявили, что начали клинические испытания своего кандидата на вакцину против Covid-19, специфичной для Омикрона.

В исследовании будет оценена безопасность вакцины, ее переносимость и уровень иммунного ответа, как первичной серии, так и бустерной дозы, у 1420 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет.

Исследование делится на три группы:

Участники первой когорты получили две дозы текущей вакцины Pfizer Covid-19 как минимум за 90-180 дней до исследования. Они получат одну-две дозы специфической вакцины Омикрона.

дней до исследования. Они получат Участники второй когорты получили три дозы текущей вакцины Pfizer Covid-19 не менее 90-180 дней до исследования. Они получат дозу текущей вакцины Pfizer Covid-1 9 или специфической вакцины Омикрон.

дней до исследования. Они получат 9 или специфической вакцины Участники третьей когорты не получили ни одной вакцины от Covid-19. Они получат три дозы специфической вакцины Омикрона.

Специфическая вакцина Омикрон будет введена в виде дозы 30 мкг, так же, как и текущая вакцина.

В прошлом месяце генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что, если для варианта коронавируса Омикрон понадобится новая вакцина, компания получит ее в марте. Однако представитель Pfizer подтвердил, что компания уже приступила к производству этой вакцины.

– Мы активно исследуем и производим вакцину на основе Омикрона, но мы, конечно, должны иметь результаты и обсуждения с органами здравоохранения, а также одобрение, прежде чем она будет развернута, – говорится в сообщении.

Ранее компании объявили, что ожидают изготовить четыре миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19 в 2022 году, и ожидается, что эта мощность не изменится, если потребуется адаптированная вакцина.

Однако компании также подчеркнули, что люди, получившие бустерные дозы текущей вакцины, сохраняют высокий уровень защиты от Омикрона, в частности, от тяжелых заболеваний и госпитализации.

Новое лабораторное исследование показывает, что антитела против варианта коронавируса Омикрон остаются стойкими через четыре месяца после третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech.