Pfizer і BioNTech оголосили, що розпочали клінічні випробування свого кандидата на вакцину проти Covid-19, специфічної для Омікрона.

У дослідженні буде оцінено безпечність вакцини, її переносимість та рівень імунної відповіді, як первинної серії, так і бустерної дози, у до 1420 здорових дорослих у віці від 18 до 55 років.

Дослідження ділиться на три групи:

Учасники першої когорти отримали дві дози поточної вакцини Pfizer Covid-19 принаймні за 90-180 днів до дослідження . Вони отримають одну-дві дози специфічної вакцини Омікрон.

. Вони отримають одну-дві дози специфічної вакцини Омікрон. Учасники другої когорти отримали три дози поточної вакцини Pfizer Covid-19 щонайменше за 90-180 днів до дослідження. Вони отримають одну дозу поточної вакцини Pfizer Covid-19 або специфічної вакцини Омікрон.

Вони отримають одну дозу поточної вакцини Pfizer Covid-19 або специфічної вакцини Омікрон. Учасники третьої когорти не отримали жодної вакцини від Covid-19. Вони отримають три дози специфічної вакцини Омікрон.

Специфічну вакцину Омікрон буде введено у вигляді дози 30 мкг, так само, як і поточну вакцину.

Минулого місяця генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що якщо для варіанту коронавірусу Омікрон знадобиться нова вакцина, компанія отримає її в березні. Проте представник Pfizer підтвердив, що компанія вже почала виробництво цієї вакцини.

– Ми активно досліджуємо та виробляємо вакцину на основі Омікрона, але ми, звичайно, повинні мати результати та обговорення з органами охорони здоров’я, а також схвалення, перш ніж вона буде розгорнута, – йдеться в повідомленні.

Раніше компанії оголосили, що очікують виготовити чотири мільярди доз вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19 у 2022 році, і очікується, що ця потужність не зміниться, якщо буде потрібна адаптована вакцина.

Однак компанії також підкреслили, що люди, які отримали бустерні дози поточної вакцини, зберігають високий рівень захисту від Омікронe, зокрема від важких захворювань та госпіталізації.

Нове лабораторне дослідження показує, що антитіла проти варіанту коронавірусу Омікрон залишаються стійкими через чотири місяці після третьої дози вакцини Pfizer/BioNTech.