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Вакцины против оспы обезьян: эксперты видят повторение Covid-19

31 июля 2022, 10:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віспа
Источник: Depositphotos

Представители общественного здравоохранения предупреждают, что стремление богатых стран закупить большое количество вакцины против оспы обезьян может сделать миллионы людей незащищенными от более опасной версии болезни и создать риск дальнейшего распространения вируса.

— Ошибки, которые мы наблюдали во время пандемии Covid-19, уже повторяются, — заявил доцент медицины Университета Эмори Богума Кабисен Титанджи.

В то время как богатые страны заказали миллионы вакцин, чтобы остановить оспу обезьян в пределах своих границ, ни одна из них не объявила о планах поделиться дозами с Африкой, где распространяется более смертельная форма болезни, чем на Западе.

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С мая было зарегистрировано более 21 тыс. случаев оспы обезьян почти в 80 странах. По предварительным оценкам, 75 человек в Африке, в основном в Нигерии и Конго, умерли от смертельного вируса.

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В минувшую пятницу Бразилия и Испания также сообщили о случаях смерти, связанных с обезьяньей оспой.

Однако ученые говорят, что, в отличие от кампаний по борьбе с Covid-19, массовая вакцинация против обезьяньей оспы не потребуется.

Они считают, что целевое использование имеющихся доз, наряду с другими мерами, могло бы остановить эпидемию.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что потребность в вакцинах может возрасти, особенно если вирус закрепится в новых регионах.

Источник
MedicalXpress
Теги
Африка Вакцинация ВООЗ Коронавирус Covid-19 Мавпяча віспа науковці
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