Представники громадської охорони здоров’я попереджають, що прагнення багатих країн закупити велику кількість вакцини проти віспи мавп може залишити мільйони людей незахищеними від більш небезпечної версії хвороби і створити ризик подальшого поширення вірусу.

– Помилки, які ми спостерігали під час пандемії Covid-19, вже повторюються, — заявив доцент медицини Університету Еморі Богума Кабісен Тітанджі.

У той час як багаті країни замовили мільйони вакцин, щоб зупинити віспу мавп в межах своїх кордонів, жодна з них не оголосила про плани поділитися дозами з Африкою, де поширюється більш смертельна форма віспи мавп, ніж на Заході.

Зараз дивляться

На сьогодні з травня було зареєстровано понад 21 тис. випадків віспи мавп майже в 80 країнах. За попередніми оцінками, 75 людей в Африці, в основному в Нігерії та Конго, померли від смертельного вірусу.

У минулу п’ятницю Бразилія та Іспанія також повідомили про випадки смерті, пов’язаних з мавпячою віспою.

Однак вчені говорять, що, на відміну від кампаній по боротьбі з Covid-19, масова вакцинація проти мавпячої віспи не буде потрібна.

Вони вважають, що цільове використання наявних доз, поряд з іншими заходами, могло б зупинити епідемії, що розширюються, нещодавно визнані Всесвітньою організацією охорони здоров’я глобальною надзвичайною ситуацією.

Проте, експерти попереджають, що потреба у вакцинах може зрости, особливо якщо вірус закріпиться в нових регіонах.