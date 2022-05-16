Дети, которые играют в видеоигры, лучше развивают свои интеллектуальные способности, чем те, кто смотрит много видео или пользуется социальными сетями.

Об этом заявили ученые в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports. Вопросы изучались психологами Амстердамского свободного университета, Каролинского института и Университета Дуйсбург-Эссен.

Ученые сосредоточились на таких чертах, как внимательность, рабочая память, скорость обработки информации. К исследованию привлекли 9 855 детей в возрасте 9-10 лет. За ними следили в течение двух лет. В то же время они приняли во внимание данные о том, сколько времени дети тратят на игры, просмотр видео и соцсети в будние и выходные дни, а также социально-экономический статус и родительское образование.

Согласно результатам исследования, чем больше дети 9-10 лет смотрят видео, тем меньше у них показатель интеллекта. Однако это не связано с играми.

Через два года результаты были другими: ученые заметили, что деятельность, направленная на социализацию, не имела прямой связи с уровнем интеллекта. Дети, которые смотрели больше передач, в среднем имели более высокий показатель IQ, однако этот результат нивелировался, когда речь заходила об образования родителей. А склонность к видеоиграм имела лучшую связь с интеллектом, который не исчезал даже, когда во внимание брались сопутствующие переменные.

Участники, которые чаще играли в видеоигры, лучше всего развили свой интеллект за двухлетний период. Следовательно, родители не должны ругать своих детей за видеоигры.

Однако досуг все равно должен быть максимально разнообразный.

Источник: Scientific Reports