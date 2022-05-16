Діти, які грають у відеоігри, краще розвивають свої інтелектуальні здібності, ніж ті, хто дивиться багато відео чи користується соціальними мережами.

Про це заявили науковці в дослідженні, опублікованому у журналі Scientific Reports. Питання вивчали психологи Амстердамського вільного університету, Каролінського інституту та Університету Дуйсбург-Ессен.

Науковці зосередилися на таких рисах, як уважність, робоча пам’ять, швидкість оброблення інформації. До дослідження залучили 9 855 дітей віком 9-10 років. За ними стежили протягом двох років. Водночас вони взяли до уваги дані про те, скільки часу діти витрачають на ігри, перегляд відео та соцмережі у будні та вихідні дні, а також соціально-економічний статус та батьківську освіту.

Згідно з результатами дослідження, що більше діти 9-10 років дивляться відео, то менший у них показник інтелекту. Однак це не пов’язано з іграми.

Через два роки результати були іншими: науковці помітили, що діяльність, спрямована на соціалізацію, не мала прямого зв’язку із рівнем інтелекту. Діти, які дивилися більше передач, у середньому мали вищий показник IQ, проте цей результат нівелювався під час враховування освіти батьків. А схильність до відеоігор мала кращий зв’язок із інтелектом, який не зникав навіть за умови враховування супутніх змінних.

Учасники, які частіше грали у відеоігри, найліпше розвинули свій інтелект за дворічний період. Отже, батьки не мають сварити своїх дітей за відеоігри.

Проте дозвілля все одно має бути максимально різноманітним.

Джерело: Scientific Reports