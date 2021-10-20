В Одессе ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По состоянию на 20 октября город лидирует по количеству новых заболевших за сутки. Также в регионе высокий уровень смертности от Covid-19.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова в социальных сетях. По ее словам, Covid-отделения больниц заполнены больными с тяжелым течением заболевания. По официальной информации, 19 октября в Одессе от осложнений, которые вызвал вирус, умерли 58 человек.

Ножевникова рассказала, что 62-летнего мужчину, который прошел две химиотерапии, не могли положить в стационар из-за нехватки мест. Хотя у него было 60% поражения легких и сатурация 70%.

— Пациент ждал у ворот больницы почти два часа. Почему-то его не брали в больницу. Но потом прямым текстом сообщили, что у мужчины рак гортани, поэтому какой смысл его брать, — рассказала волонтер.

В результате его все же удалось госпитализировать в стационар. Женщина добавила, что она получает большое количество сообщений о том, что врачи в медучреждениях не подходят к больным. Она объяснила, что это связано с большой нагрузкой в больницах, ведь два врача не могут быстро обойти 150 пациентов.

Ножевникова утверждает, что в Одессе суточный показатель госпитализаций с коронавирусом за неделю вырос на 18%. Количество пациентов в больницах выросло на 25%.

Также Одесская область вышла на первое место по количеству летальных случаев за неделю (в среднем 26 ежедневно) и по количеству новых случаев за неделю (в среднем 1 293 ежедневно).

Волонтер подчеркнула, что 9 из 10 пациентов, которые просят о помощи — невакцинированы от Covid-19. Поэтому женщина советует заключить декларацию с семейным врачом, сделать прививку и купить домой пульсоксиметр.

Также она обратилась к вакцинированным гражданам. Они должны носить маски, сохранять дистанцию и изолироваться, если возникли какие-либо признаки ОРВИ.

— Вы разносите инфекцию, рассказывая, что у вас просто ОРВИ, потому что вы привиты. Только у меня на работе четверо ходили с насморком, а потом случайно выяснилось, что у них положительный тест на Covid-19, — добавила она.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев Covid-19. В красной зоне находятся пять областей: Одесская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Херсонская. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Екатерина Ножевникова

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka