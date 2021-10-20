В Одесі погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Станом на 20 жовтня місто лідирує за кількістю нових хворих за добу. Також у регіоні високий рівень смертності від Covid-19.

Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова у соціальних мережах. За її словами, Covid-відділення лікарень заповнені хворими з важким перебігом захворювання. За офіційною інформацією, 19 жовтня в Одесі від ускладнень, які викликав вірус, померли 58 людей.

Ножевнікова розповіла, що 62-річного чоловіка, який пройшов дві хіміотерапії, не могли покласти у стаціонар через брак місць. Хоча у нього було 60% ураження легень та сатурація 70%.

– Пацієнт чекав біля воріт лікарні майже дві години. Чомусь його не брали у лікарню. Але потім прямим текстом повідомили, що у чоловіка рак гортані, тому який сенс його брати, – розповіла волонтерка.

В результаті чоловіка все ж вдалося госпіталізувати у стаціонар. Жінка додала, що вона отримує велику кількість повідомлень про те, що лікарі у медзакладах не підходять до хворих. Вона пояснила, що це пов’язано з великим навантаженням у лікарнях, адже два лікарі не можуть швидко обійти 150 пацієнтів.

Ножевнікова стверджує, що в Одесі добовий показник госпіталізацій з коронавірусом за тиждень зріс на 18%. Кількість пацієнтів у лікарнях зросла на 25%.

Також Одеська область вийшла на перше місце за кількістю летальних випадків за тиждень (в середньому 26 щодня) та за кількістю нових випадків за тиждень (в середньому 1 293 щодня).

Волонтерка наголосила, що 9 з 10 пацієнтів, які просять про допомогу – невакциновані від Covid-19. Тому жінка радить укласти декларацію з сімейним лікарем, зробити щеплення та купити додому пульсоксиметр.

Також вона звернулася до вакцинованих громадян. Вони мають носити маски, тримати дистанцію та ізолюватися, якщо виникли будь-які ознаки ГРВІ.

– Ви розносите інфекцію, розповідаючи, що у вас просто ГРВІ, тому що ви щеплені. Тільки у мене на роботі четверо ходили з нежитем, а потім випадково з’ясувалося, що у них позитивний тест на Covid-19, – додала вона.

Станом на 20 жовтня в Україні зафіксували 18 912 нових випадків Covid-19. У червоній зоні перебувають п’ять областей: Одеська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Херсонська. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Катерина Ножевнікова

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka