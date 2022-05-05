Инициатива United24 призвана объединить людей во всем мире в их желании помочь Украине. В том числе и в деле возрождения медицинской сферы, которую сегодня прицельно уничтожает российский агрессор.

Оккупанты обстреливают больницы, вывозят медицинское оборудование. Часть украинцев вынуждены жить в условиях гуманитарного кризиса.

Каждый может внести свой вклад в победу. Для этого нужно перейти на платформу United24 и сделать благотворительный взнос в опции Гуманитарная и медицинская помощь.

Благотворительные взносы будут использованы для:

закупки лекарств и медицинских изделий;

приобретения медицинского транспорта;

закупки медицинского обеспечения и возобновление работы учреждений здравоохранения.

Присоединяйтесь к United24! Сделайте свой вклад в поддержку Украины. Расскажите о платформе своим друзьям и знакомым.

Фото: ГУР Минобороны