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Возродить свою страну: в Украине заработала глобальная инициатива Президента Украины United24

5 мая 2022, 13:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня

Инициатива United24 призвана объединить людей во всем мире в их желании помочь Украине. В том числе и в деле возрождения медицинской сферы, которую сегодня прицельно уничтожает российский агрессор.

Оккупанты обстреливают больницы, вывозят медицинское оборудование. Часть украинцев вынуждены жить в условиях гуманитарного кризиса.

Каждый может внести свой вклад в победу. Для этого нужно перейти на платформу United24 и сделать благотворительный взнос в опции Гуманитарная и медицинская помощь.

Благотворительные взносы будут использованы для:

  • закупки лекарств и медицинских изделий;
  • приобретения медицинского транспорта;
  • закупки медицинского обеспечения и возобновление работы учреждений здравоохранения.

Присоединяйтесь к  United24! Сделайте свой вклад в поддержку Украины. Расскажите о платформе своим друзьям и знакомым.

Фото: ГУР Минобороны

Источник
Минздрав
Теги
Благотворительность, Війна в Україні, Лікарні, Медики, медична допомога
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