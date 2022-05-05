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Відродити свою країну: в Україні запрацювала глобальна ініціатива Президента України United24

5 Травня 2022, 13:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня

Ініціатива United24 покликана об’єднати людей у всьому світі в їхньому бажанні допомогти Україні. У тому числі і в справі відродження медичної сфери, яку сьогодні прицільно знищує російський агресор.

Окупанти обстрілюють лікарні, вивозять медичне обладнання. Частина українців змушені жити в умовах гуманітарної кризи.

Кожен може зробити свій внесок у перемогу. Для цього потрібно перейти на платформу United24 і зробити благодійний внесок в опції Гуманітарна та медична допомога.

Благодійні внески будуть використані для:

  • закупівлі ліків та медичних виробів;
  • придбання медичного транспорту;
  • закупівлі медичного забезпечення та відновлення роботи закладів охорони здоров’я.

Приєднуйтесь до United24! Зробіть свій внесок у підтримку України. Розкажіть про платформу своїм друзям і знайомим.

Фото: ГУР Міноборони

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність, Війна в Україні, Лікарні, Медики, медична допомога
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