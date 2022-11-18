Согласно статистке Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в октябре в Украине официально зарегистрировано 998 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1346 случаев туберкулеза.

Сообщается, в течение октября 2022 года у 205 пациентов диагностирован СПИД, от которого умерли 112 человек.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2022 года:

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гетеросексуальный – 651;

гомосексуальный –24;

парентеральный – 317;

вертикальный –119;

неизвестный – 2.

Также стало известно, что в октябре 2022 года в Украине зарегистрировано 1 346 случаев туберкулеза, у шести пациентов также диагностирован Covid-19:

1 002 новых случая заболевания;

259 пациентов с рецидивом;

24 пациента, возобновивших лечение после перерыва;

46 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;

14 других случаев;

1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения.

Всего в октябре 2022 года от туберкулеза лечилось 12 039 человек.

Сообщается также, что в 2021 году туберкулез унес жизни примерно 1,6 млн человек, это на 14% больше, чем за последние два года.