Согласно статистке Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в октябре в Украине официально зарегистрировано 998 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1346 случаев туберкулеза.
Сообщается, в течение октября 2022 года у 205 пациентов диагностирован СПИД, от которого умерли 112 человек.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2022 года:
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- гетеросексуальный – 651;
- гомосексуальный –24;
- парентеральный – 317;
- вертикальный –119;
- неизвестный – 2.
Также стало известно, что в октябре 2022 года в Украине зарегистрировано 1 346 случаев туберкулеза, у шести пациентов также диагностирован Covid-19:
- 1 002 новых случая заболевания;
- 259 пациентов с рецидивом;
- 24 пациента, возобновивших лечение после перерыва;
- 46 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
- 14 других случаев;
- 1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения.
Всего в октябре 2022 года от туберкулеза лечилось 12 039 человек.
Сообщается также, что в 2021 году туберкулез унес жизни примерно 1,6 млн человек, это на 14% больше, чем за последние два года.