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ВИЧ-инфекция в Украине: в октябре почти тысяча новых случаев

18 ноября 2022, 08:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Согласно статистке Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в октябре в Украине официально зарегистрировано 998 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1346 случаев туберкулеза.

Сообщается, в течение октября 2022 года у 205 пациентов диагностирован СПИД, от которого умерли 112 человек.

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Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2022 года:

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  • гетеросексуальный – 651;
  • гомосексуальный –24;
  • парентеральный – 317;
  • вертикальный –119;
  • неизвестный – 2.

Также стало известно, что в октябре 2022 года в Украине зарегистрировано 1 346 случаев туберкулеза, у шести пациентов также диагностирован Covid-19:

  • 1 002 новых случая заболевания;
  • 259 пациентов с рецидивом;
  • 24 пациента, возобновивших лечение после перерыва;
  • 46 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
  • 14 других случаев;
  • 1 пациент с неизвестной историей предварительного лечения.

Всего в октябре 2022 года от туберкулеза лечилось 12 039 человек.

Сообщается также, что в 2021 году туберкулез унес жизни примерно 1,6 млн человек, это на 14% больше, чем за последние два года.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
ВИЧ МОЗ Украины статистика туберкульоз
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