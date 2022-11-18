Згідно зі статисткою Центру громадського здоров’я МОЗ України, у жовтні в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 346 випадків туберкульозу.

Повідомляється, протягом жовтня 2022 року у 205 пацієнтів діагностовано СНІД, від якого померли 112 осіб.

Зараз дивляться

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2022 року:

гетеросексуальний — 651;

гомосексуальний — 24;

парентеральний – 317;

вертикальний -119;

невідомий — 2.

Також стало відомо, що у жовтні 2022 року в Україні зареєстровано 1 346 випадків туберкульозу, у шести пацієнтів також діагностовано Covid-19:

1 002 нових випадків захворювання;

259 пацієнтів з рецидивом;

24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

46 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

14 інших випадків;

1 пацієнт з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом в жовтні 2022 року від туберкульозу лікувалося 12 039 осіб.

Повідомляється також, що у 2021 році туберкульоз забрав життя приблизно 1,6 млн осіб, це на 14% більше, ніж за останні два роки.