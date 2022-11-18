Згідно зі статисткою Центру громадського здоров’я МОЗ України, у жовтні в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 346 випадків туберкульозу.
Повідомляється, протягом жовтня 2022 року у 205 пацієнтів діагностовано СНІД, від якого померли 112 осіб.
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Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2022 року:
- гетеросексуальний — 651;
- гомосексуальний — 24;
- парентеральний – 317;
- вертикальний -119;
- невідомий — 2.
Також стало відомо, що у жовтні 2022 року в Україні зареєстровано 1 346 випадків туберкульозу, у шести пацієнтів також діагностовано Covid-19:
- 1 002 нових випадків захворювання;
- 259 пацієнтів з рецидивом;
- 24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
- 46 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
- 14 інших випадків;
- 1 пацієнт з невідомою історією попереднього лікування.
Загалом в жовтні 2022 року від туберкульозу лікувалося 12 039 осіб.
Повідомляється також, що у 2021 році туберкульоз забрав життя приблизно 1,6 млн осіб, це на 14% більше, ніж за останні два роки.