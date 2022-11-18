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ВІЛ-інфекція в Україні: у жовтні майже тисяча нових випадків

18 Листопада 2022, 08:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Згідно зі статисткою Центру громадського здоров’я МОЗ України, у жовтні в Україні офіційно зареєстровано 998 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 346 випадків туберкульозу.

Повідомляється, протягом жовтня 2022 року у 205 пацієнтів діагностовано СНІД, від якого померли 112 осіб.

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Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2022 року:

  • гетеросексуальний — 651;
  • гомосексуальний — 24;
  • парентеральний – 317;
  • вертикальний -119;
  • невідомий — 2.

Також стало відомо, що у жовтні 2022 року в Україні зареєстровано 1 346 випадків туберкульозу, у шести пацієнтів також діагностовано Covid-19:

  • 1 002 нових випадків захворювання;
  • 259 пацієнтів з рецидивом;
  • 24 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
  • 46 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 14 інших випадків;
  • 1 пацієнт з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом в жовтні 2022 року від туберкульозу лікувалося 12 039 осіб.

Повідомляється також, що у 2021 році туберкульоз забрав життя приблизно 1,6 млн осіб, це на 14% більше, ніж за останні два роки.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
ВІЛ МОЗ України статистика туберкульоз
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