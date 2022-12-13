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В результате вражеского обстрела: в Купянске ранен фельдшер скорой помощи

13 декабря 2022, 13:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Куп'янськ

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время ночного вражеского обстрела Купянска пострадал фельдшер скорой помощи, которая ехала по вызову.

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— По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер — мужчина 54 лет, — сообщил Синегубов.

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По словам главы ОВА, помощь пострадавшему оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Теги
Війна в Україні Медики Харьковская область швидка допомога
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