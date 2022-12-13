Как сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, во время ночного вражеского обстрела Купянска пострадал фельдшер скорой помощи, которая ехала по вызову.
— По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер — мужчина 54 лет, — сообщил Синегубов.
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По словам главы ОВА, помощь пострадавшему оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Олег Синегубов