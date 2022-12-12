Польша обучит около 550 украинских медиков, первая группа уже приступила к занятиям, сообщает агентство PAP.

Польская воздушная медицинская спасательная служба проводит 10-дневный курс для медиков из Украины. В программе подготовки — теоретические и практические занятия.

Медиков, например, будут учить транспортировать больных из зон боевых действий, где не может сесть вертолет.

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Сегодня очень важно уметь оказывать доврачебную помощь, иногда это жизненно необходимое умение спасает жизнь. О том, как поступать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, напоминает парамедик. Експерт Василь Кошуба указывает, что можно отлично крутить турникет, но в критической ситуации забыть простейшие правила.

Поэтому важно повторять все действия, чтобы довести их до автоматизма.

Источник: DWГлавное