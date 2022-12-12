Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Повітряна медична рятувальна служба Польщі навчатиме українських медиків

12 Грудня 2022, 19:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медавиация
Джерело: Depositphotos

Польща навчатиме близько 550 українських медиків, перша група вже розпочала заняття, повідомляє агентство PAP.

Польська медична повітряна рятувальна служба проводить 10-денний курс для медиків з України. У програмі підготовки – теоретичні та практичні заняття.

Медиків, наприклад, навчатимуть транспортувати хворих із зон бойових дій, де не може сісти гелікоптер.

Зараз дивляться
Читайте також:
медикиМедична евакуація в дії: як отримати безкоштовне лікування за кордоном

Сьогодні дуже важливо вміти надавати долікарську допомогу, іноді це життєво необхідне вміння рятує життя. Про те, як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, нагадує парамедик. Експерт Василь Кошуба розповідає, що можна чудово крутити турнікет, але в критичній ситуації забути найпростіші правила.

Тому важливо повторювати всі дії, щоб довести їх до автоматизму.

Джерело: DWГоловне

Теги
Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь