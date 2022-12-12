Польща навчатиме близько 550 українських медиків, перша група вже розпочала заняття, повідомляє агентство PAP.

Польська медична повітряна рятувальна служба проводить 10-денний курс для медиків з України. У програмі підготовки – теоретичні та практичні заняття.

Медиків, наприклад, навчатимуть транспортувати хворих із зон бойових дій, де не може сісти гелікоптер.

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Сьогодні дуже важливо вміти надавати долікарську допомогу, іноді це життєво необхідне вміння рятує життя. Про те, як діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій, нагадує парамедик. Експерт Василь Кошуба розповідає, що можна чудово крутити турнікет, але в критичній ситуації забути найпростіші правила.

Тому важливо повторювати всі дії, щоб довести їх до автоматизму.

Джерело: DWГоловне