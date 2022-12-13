Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час нічного ворожого обстрілу Куп’янська постраждав фельдшер швидкої допомоги, яка їхала за викликом.

– За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку в результаті обстрілу автомобіля, що їхав за викликом в Куп’янську, отримав поранення фельдшер – чоловік 54 років, – повідомив Синєгубов.

За словами голови ОВА, допомогу потерпілому надали на місці. В автомобілі вибуховою хвилею вибило скло.

Джерело: Олег Синєгубов

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Фото: Олег Синєгубов