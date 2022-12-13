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Внаслідок ворожого обстрілу: у Куп’янську поранено фельдшера швидкої допомоги

13 Грудня 2022, 13:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Куп'янськ

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час нічного ворожого обстрілу Куп’янська постраждав фельдшер швидкої допомоги, яка їхала за викликом.

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– За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку в результаті обстрілу автомобіля, що їхав за викликом в Куп’янську, отримав поранення фельдшер – чоловік 54 років, – повідомив Синєгубов.

За словами голови ОВА, допомогу потерпілому надали на місці. В автомобілі вибуховою хвилею вибило скло.

Джерело: Олег Синєгубов

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Фото: Олег Синєгубов

Теги
Війна в Україні Медики Харківська область швидка допомога
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