Впервые врачи в Украине пересадили одновременно сердце и почку одному человеку.

Впервые донор был из частной клиники.

Впервые печень трансплантирована в клинической больнице Феофания.

Итак, в Институте сердца Минздрава Украины выполнена симультанная трансплантация – пересадка двух органов одновременно. Работали две хирургические бригады – местная во главе с Борисом Тодуровым и команда Киевского городского центра нефрологии и диализа под руководством Владислава Закордонца.

Трансплантация началась в 18 часов и продолжалась до полуночи. Сначала врачи пересадили сердце, затем почку.

Повезло 52-летнему киевлянину Всеволоду. В течение 16 лет, когда отказали почки, он находился на гемодиализе. Заместительная почечная терапия и сопутствующие заболевания вывели из строя сердце. Оно превратилось в камень.

Обычно сердца реципиентов увеличены в несколько раз, из-за потери упругости они не могут перекачивать кровь. Сердце Всеволода было покрыто кальцием. Клапан и ткани буквально окаменели. Такое сердце могло остановиться в любой момент.

Донор погиб от инсульта. Родные дали согласие на использование органов для трансплантации. Врачи изъяли печень, почки и сердце.

Впервые в Украине больницей донора стала частная клиника. Врачи медицинской сети Добробут, зафиксировав смерть мозга, выполнили все необходимые процедуры и сообщили Украинскому центру трансплант-координации о потенциальном доноре. Этим сохранили жизнь другим трем людям.

Печень трансплантировали 59-летнему Игорю из Киевской области. Он четыре года страдал циррозом. Впервые пересадку проводили в больнице Феофания хирурги под руководством Кирилла Хижняка. Ранее эта команда участвовала в трансплантации печени во Львове.

Вторая почка донора досталась пациенту Национального Института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.

Все операции прошли успешно.

Первым ребенком, которому пересадили сердце, стал 13-летний Максим Давидюк. Трансплантацию провели во Львове совместно с командой Бориса Тодурова.

Источник: Ирина Заславец