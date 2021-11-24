Вперше лікарі в Україні пересадили одночасно серце і нирку одній людині.

Вперше донор був із приватної клініки.

Вперше печінку трансплантовано в клінічній лікарні Феофанія.

Отже, в Інституті серця МОЗ України виконано симультанну трансплантацію – пересадку двох органів одночасно. Працювали дві хірургічні бригади – місцева на чолі з Борисом Тодуровим та команда Київського міського центру нефрології та діалізу під керівництвом Владислава Закордонця.

Трансплантація розпочалася о 18-й годині і тривала до півночі. Спочатку лікарі пересадили серце, потім – нирку.

Пощастило 52-річному киянину Всеволоду. Протягом 16 років, відколи відмовили нирки, він перебував на гемодіалізі. Замісна ниркова терапія та супутні захворювання вивели з ладу серце. Воно перетворилося на камінь.

Зазвичай серця реципієнтів збільшені в кілька разів, через втрату пружності вони не можуть перекачувати кров. Серце Всеволода було вкрите кальцієм. Клапан і тканини буквально закам’яніли. Таке серце могло зупинитися будь-якої миті.

Донор загинув через інсульт. Рідні дали згоду на використання органів для трансплантації. Лікарі вилучили печінку, нирки і серце.

Вперше в Україні лікарнею донора стала приватна клініка. Лікарі медичної мережі Добробут, зафіксувавши смерть мозку, виконали всі необхідні процедури та повідомили Український центр трансплант-координації про потенційного донора. Цим зберегли життя іншим трьом людям.

Печінку трансплантували 59-річному Ігорю з Київщини. Він чотири роки страждав на цироз. Вперше пересадку робили в лікарні Феофанія хірурги під керівництвом Кирила Хижняка. Раніше ця команда брала участь у трансплантації печінки у Львові.

Друга нирка донора дісталася пацієнту Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Всі операції пройшли успішно.

Першою дитиною, якій пересадили серце, став 13-річний Максим Давидюк. Трансплантацію зробили у Львові спільно з командою Бориса Тодурова.

Джерело: Ірина Заславець