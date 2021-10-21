Про те, що минулої ночі, з 20 на 21 жовтня, в Україні була успішно проведена п’ята за цей місяць пересадка серця, повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Інститут серця Борис Тодуров.

Провідний український кардіохірург також висловив подяку за неоціненну допомогу в проведенні трансплантації колегам зі столичної Лікарні швидкої допомоги. А також родичам донора, які дали згоду на вилучення органу.

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Нагадаємо, що саме в Інституті серця 22 вересня 2021 року вперше в Україні провели пересадку серця дитині. Нею став 13-річний Максим Давидюк із села Зарудці Камінь-Каширського району, що на Волині.

Донором хлопця, якого свого часу привезли до клініки у вкрай важкому стані, коли рахунок йшов буквально на години, став 54-річний чоловік, який помер в результаті інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.

Проблеми зі здоров’ям у Максима почалися ще влітку, у його раптово стався інсульт. Місяць тому був підключений до апаратів, без яких не міг жити. Протягом місяця перебував у палаті Інституту серця.

Максим став першою виписаною дитиною з пересадженим серцем. 20 жовтня 2021 року він разом з мамою благополучно повернувся додому.

Джерело: Борис Тодуров

Фото: Ірина Заславец