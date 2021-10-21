О том, что минувшей ночью, с 20 на 21 октября, в Украине была успешно проведена пятая за этот месяц пересадка сердца, сообщил на своей странице в Facebook директор Институт сердца Борис Тодуров.
Ведущий украинский кардиохирург также выразил благодарность за неоценимую помощь в проведении трансплантации коллегам из столичной Больницы скорой помощи. А также родственникам донора, давшим согласие на изъятие органа.
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Напомним, что именно в Институте сердца 22 сентября 2021 года впервые в Украине провели пересадку сердца ребенку. Им стал 13-летний Максим Давидюк из села Зарудцы Камень-Каширского района что на Волыни.
Донором парня, которого в свое время привезли в клинику в крайне тяжелом состоянии, когда счет шел буквально на часы, стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.
Проблемы со здоровьем у Максима начались еще летом, у его внезапно случился инсульт. Месяц назад был подключен к аппаратам, без которых не мог жить. В течение месяца находился в палате Института сердца.
Максим стал первым выписанным ребенком с пересаженным сердцем. 20 октября 2021 он вместе с мамой благополучно вернулся домой.
Источник: Борис Тодуров
Фото: Ирина Заславец