О том, что минувшей ночью, с 20 на 21 октября, в Украине была успешно проведена пятая за этот месяц пересадка сердца, сообщил на своей странице в Facebook директор Институт сердца Борис Тодуров.

Ведущий украинский кардиохирург также выразил благодарность за неоценимую помощь в проведении трансплантации коллегам из столичной Больницы скорой помощи. А также родственникам донора, давшим согласие на изъятие органа.

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Напомним, что именно в Институте сердца 22 сентября 2021 года впервые в Украине провели пересадку сердца ребенку. Им стал 13-летний Максим Давидюк из села Зарудцы Камень-Каширского района что на Волыни.

Донором парня, которого в свое время привезли в клинику в крайне тяжелом состоянии, когда счет шел буквально на часы, стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

Проблемы со здоровьем у Максима начались еще летом, у его внезапно случился инсульт. Месяц назад был подключен к аппаратам, без которых не мог жить. В течение месяца находился в палате Института сердца.

Максим стал первым выписанным ребенком с пересаженным сердцем. 20 октября 2021 он вместе с мамой благополучно вернулся домой.

Источник: Борис Тодуров

Фото: Ирина Заславец