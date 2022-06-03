Органы здравоохранения в Индии находятся в состоянии повышенной готовности после того, как вспыхнула загадочная болезнь с симптомами, похожими на оспу обезьян.

Вирус, известный как “томатный грипп” или “томатная лихорадка”, поставил власти в затруднительное положение, поскольку с 6 мая в Индии было зарегистрировано более 80 случаев заболевания у детей.

Болезнь получила свое название из-за красных волдырей, которые она вызывает. Поражает детей в возрасте до пяти лет. Подобно вирусу обезьяньей оспы, у инфицированных детей наблюдаются такие симптомы, как появление крупных высыпаний по всему телу в виде круглых и красных волдырей, которые чрезвычайно болезненны и заразны.

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Согласно местным сообщениям, грипп также может иметь такие симптомы, как усталость, боль в суставах, спазмы желудка, тошноту, рвоту, диарею, кашель, чихание, насморк, высокую температуру и боли в теле.

Сообщается, что в некоторых случаях вирус также изменил цвет ног и рук.

Эта болезнь также вызывает обезвоживание у детей, что затем приводит к появлению раздражений возле рта.

По мнению нескольких вирусологов, томатная лихорадка может быть новым вариантом ящурно-ротовой вирусной инфекции, которая очень часто встречается у детей раннего возраста.

— Это не смертельное заболевание, но оно заразно и может передаваться от человека к человеку, хотя фактические пути распространения инфекции все еще выясняются, — отметил, доцент кафедры внутренних болезней больницы Амрита Субхаш Чандра.

По его словам, пациенты, у которых развивается томатная лихорадка, должны пить много жидкости и отдыхать в постели, как это рекомендуется и при других вирусных инфекциях, чтобы поддерживать гидратацию организма и хорошо отдыхать.

До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти от этого вируса.

Однако врачи до сих пор не нашли специфического лечения этой болезни и в настоящее время борются только с его симптомами.

Источник: Еxpress