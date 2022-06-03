Органи охорони здоров’я в Індії перебувають у стані підвищеної готовності після того, як спалахнула загадкова хвороба з симптомами, схожими на віспу мавп.

Вірус, відомий як “томатний грип” або “томатна лихоманка”, поставив владу в скрутне становище, оскільки з 6 травня в Індії було зареєстровано понад 80 випадків захворювання у дітей.

Хвороба отримала свою назву через червоні пухирі, які вона викликає. Вражає дітей віком до п’яти років. Подібно вірусу мавпячої віспи, у інфікованих дітей спостерігаються такі симптоми, як поява великих висипань по всьому тілу у вигляді круглих і червоних пухирів, які надзвичайно болючі й заразні.

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Згідно з місцевими повідомленнями, грип також може мати такі симптоми, як втома, біль у суглобах, спазми шлунка, нудоту, блювання, діарею, кашель, чхання, нежить, високу температуру й болі в тілі.

Повідомляється, що в деяких випадках вірус також змінив колір ніг і рук.

Ця хвороба також викликає зневоднення у дітей, що потім призводить до появи подразнень біля рота.

На думку кількох вірусологів, томатна лихоманка може бути новим варіантом ящурно-ротової вірусної інфекції, яка дуже часто зустрічається у дітей раннього віку.

– Це не смертельне захворювання, але воно заразне і може передаватися від людини до людини, хоча фактичні шляхи поширення інфекції все ще з’ясовуються, – зазначив, доцент кафедри внутрішніх хвороб лікарні Амріта Субхаш Чандра.

За його словами, пацієнти, у яких розвивається томатна лихоманка, повинні пити багато рідини і відпочивати в ліжку, як це рекомендується при інших вірусних інфекціях, щоб підтримувати гідратацію організму та добре відпочивати.

До цих пір не було зареєстровано жодного випадку смерті від цього вірусу.

Однак лікарі досі не знайшли специфічного лікування цієї хвороби і наразі борються тільки з її симптомами.

Джерело: Еxpress