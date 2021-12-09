Всем гражданам Новой Зеландии, которые родились после 2008 года, могут запретить покупать табачные изделия в течение всей жизни. Это станет реальным, если в стране в 2022 году будет принят соответствующий закон.

— Мы хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, — сказала министр здравоохранения Айеша Верал.

Законопроект о запрете продажи сигарет будущим поколениям стал следующим шагом в масштабной борьбе государства с пагубной для здоровья зависимостью. В идеале здесь хотят добиться снижения количества курильщиков табака до 5% уже к 2025 году.

Врачи и эксперты в области здравоохранения единодушно поддержали это намерение законодателей.

— Это поможет людям бросить курить или перейти на менее вредные продукты и значительно снизит вероятность того, что молодые люди станут зависимыми от никотина, — сказала профессор Джанет Хук из Университета Отаго.

Согласно данным национальной статистики, за минувшие десять лет количество зависимых от табака людей снизилось на 5% — с 18% до 13%.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии не устает предупреждать, что курение вызывает каждый четвертый рак и остается основной причиной предотвратимой смерти для пятимиллионного населения страны.

Также сообщается, что количество магазинов, которым разрешено продавать сигареты, будет резко сокращено с 8 тыс. до менее 500.

Напомним, что в 2017 году в стране был принят вейпинг как способ помочь бросить курить. Однако органы здравоохранения Новой Зеландии предупреждают, что вейпинг тоже не безвреден. Исследователи также обнаружили опасные, вызывающие рак вещества в жидкостях для электронных сигарет.