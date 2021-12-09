Всім громадянам Нової Зеландії, які народилися після 2008 року, можуть заборонити купувати тютюнові вироби протягом усього життя. Це стане реальним, якщо в країні в 2022 році буде ухвалений відповідний закон.

– Ми хочемо переконатися, що молоді люди ніколи не почнуть курити, – сказала міністр охорони здоров’я Айєша Верал.

Законопроект про заборону продажу сигарет майбутнім поколінням став наступним кроком у масштабній боротьбі держави зі згубною для здоров’я залежністю. В ідеалі тут хочуть домогтися зниження кількості курців тютюну до 5% вже до 2025 року.

Лікарі та експерти в галузі охорони здоров’я одностайно підтримали цей намір законодавців.

– Це допоможе людям кинути палити або перейти на менш шкідливі продукти і значно знизить ймовірність того, що молоді люди стануть залежними від нікотину, – сказала професор Джанет Гук з Університету Отаго.

Згідно з даними національної статистики, за минулі 10 років кількість залежних від тютюну людей знизилася на 5% – з 18% до 13%.

Міністерство охорони здоров’я Нової Зеландії не втомлюється попереджати, що куріння викликає кожен четвертий рак і залишається основною причиною запобіжної смерті для п’ятимільйонного населення країни.

Також повідомляється, що кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, буде різко скорочено з 8 тис. до менше 500.

Нагадаємо, що в 2017 році в країні був прийнятий вейпінг як спосіб допомогти кинути палити. Проте органи охорони здоров’я Нової Зеландії попереджають, що вейпінг теж не нешкідливий. Дослідники також виявили небезпечні речовини, що викликають рак, у рідинах для електронних сигарет.