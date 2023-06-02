Эту пару в реанимационном отделении больницы имени Мечникова Днепра знают все сотрудники.

Это Андрей и Алина. Он — на аппарате ИВЛ. Она неотступно рядом с тяжелораненым мужем. Каждый раз целует его, как будто хочет добавить жизненных сил для борьбы.

Андрею 27, он — киевлянин. Защищать Украину пошел добровольцем. На передовой был командиром подразделения. Недавно получил тяжелое ранение — потерял зрение и обе руки. Врачи-реаниматологи и травматологи больницы Мечникова сделали все, чтобы боец выжил, а жена сейчас делает все, чтобы он жил и не поддавался депрессии.

Для общения с любимым Алина разработала свой специальный язык. Когда говорит что то Андрею, он может отвечать ей жестами пальцев стоп — рисует в воздухе буквы.

Через несколько дней парня перевезут в Киев. Впереди поэтапная реабилитация, после стабилизации состояния уже будут говорить о протезировании.

Но сейчас любимая Алина и мама — главные гаранты дальнейшего восстановления и будущей жизни Андрея.

А свое будущее он видит очень четко — родить с Алиной дочь и сына, и жить в родном Киеве, в счастливой, свободной Украине.

Источник и фото: Сергій Риженко