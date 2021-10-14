На Львовщине за последние две недели существенно увеличилось количество больных коронавирусом — ежедневно госпитализируют по несколько сотен человек. Поэтому в области экстренно обустраивают новые койко-места.

А денег на лечение, которые выделяет Национальная служба здоровья — не хватает. Поэтому министр здравоохранения Виктор Ляшко приехал в больницу скорой медицинской помощи Львова, где пообещал медикам поднять вопрос пересмотра тарифа на Covid-пакеты.

— Нет идеально рецепта, который может решить любую проблему. Но надо слышать и понимать. Если не хватает Covid-пакета на реанимацию, это значит, что я должен приехать сейчас и разбираться, как нам компенсировать это — отметил министр.

Также Ляшко призвал вакцинироваться граждан, чтобы быстрее побороть болезнь и уменьшить нагрузку на больницы. По словам медиков, из почти 500 пациентов, привит лежит только один.

— Период тяжелый. У всех одно и то же. Кто-то чем-то не доволен. Но спросите: кто из них вакцинирован? Они будут обвинять всех. Но не понимают, что нагрузка у вас выросла в разы. Будет расти количество больных и количество нагрузки. Главное не сдаться, — добавил министр.

Сейчас во львовской больнице почти 50 пациентов. Большинство имеет тяжелое течение болезни, с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Всего в больнице выделено 730 мест для инфицированных, вскоре развернут еще 270. Но и этого, врачи опасаются, может не хватить, если люди не начнут заботиться о своем здоровье и вакцинироваться.