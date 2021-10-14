На Львівщині за останні два тижні суттєво збільшилася кількість хворих на коронавірус – щодня госпіталізують по кілька сотень людей. Тому в області екстрено облаштовують нові ліжко-місця.

А грошей на лікування, які виділяє Національна служба здоров’я – не вистачає. Через це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко приїхав до лікарні швидкої медичної допомоги Львова, де пообіцяв медикам підняти питання перегляду тарифу на Covid-пакети.

– Немає ідеально рецепту, який може вирішити будь-яку проблему. Але їх треба чути і розуміти. Якщо не вистачає Covid-пакету на реанімацію, це значить, що я повинен приїхати зараз і розбиратись, як нам компенсувати це – відзначив міністр.

Також Ляшко закликав вакцинуватися громадян, щоб швидше побороти хворобу та зменшити навантаження на лікарні. За словами медиків, із майже 500 пацієнтів, щеплений лежить лише один.

– Період важкий. У всіх одне й те ж саме. Хтось чимось не задоволений. Але запитайте: хто з них вакцинований? Вони звинувачуватимуть усіх. Але не розуміють, що навантаження у вас зросло у рази. Зростатиме кількість хворих і кількість навантаження. Головне не здатися, – додав міністр.

Наразі у львівській лікарні майже 50 пацієнтів. Більшість має тяжкий перебіг хвороби, з двобічною пневмонією і дихальною недостатністю.

Загалом у лікарні виділено 730 місць для інфікованих, невдовзі розгорнуть ще 270. Та й цього, лікарі побоюються, може бути замало, якщо люди не почнуть дбати про своє здоров’я та вакцинуватися.