Женщина из Британии отпраздновала свой 107-й День Рождения.

Эдна Уолмсли, родилась 9 октября 1916 г., когда-то работала поварихой в школе. Сегодня женщина считается старейшей в Ланкашире.

Сейчас она живет в доме для ухода Пендл Брук.

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107-year-old great gran reveals her secret to a long life https://t.co/ylXUvaKIsY via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) October 13, 2023

Эта дама имеет свою “фишку” — всегда с кружкой чая под рукой.

Свой 107-й День Рождения Эдна описала, как веселое время.

Эдна Уолмсли раскрыла секрет своего долголетия, она сказала, что дело в питании.

— Я всегда хорошо питалась и имела хороший аппетит, — рассказала женщина.

Второй секрет ее долголетия — поэзия. Эдна всегда любила поэзию. Она еще в 90 лет способна была декламировать стихи, которые выучила в школе.

Женщина также увлекается путешествиями, поэтому в свое время самостоятельно посетила Индию.

Эдна Уолмсли пережила правление трех королей, одной королевы, и сейчас переживает уже пятого правителя.

Эдна родилась во время Первой мировой войны.

В 23-летнем возрасте женщина встретила Вторую мировую войну.

Также Эдна пережила две пандемии:

Испанский грипп 1918-1919 гг.

Коронавирус 2020 г.

Сейчас женщина имеет троих детей, трех внуков и четверо правнуков.

Источник: Mail Online