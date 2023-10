Женщина из Британии отпраздновала свой 107-й День Рождения.

Эдна Уолмсли, родилась 9 октября 1916 г., когда-то работала поварихой в школе. Сегодня женщина считается старейшей в Ланкашире.

Сейчас она живет в доме для ухода Пендл Брук.

107-year-old great gran reveals her secret to a long life https://t.co/ylXUvaKIsY via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) October 13, 2023