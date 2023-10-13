Женщина из Британии отпраздновала свой 107-й День Рождения.
Эдна Уолмсли, родилась 9 октября 1916 г., когда-то работала поварихой в школе. Сегодня женщина считается старейшей в Ланкашире.
Сейчас она живет в доме для ухода Пендл Брук.
107-year-old great gran reveals her secret to a long life https://t.co/ylXUvaKIsY via @MailOnline
— Ганна І. (@anni4ka2022) October 13, 2023
Эта дама имеет свою “фишку” — всегда с кружкой чая под рукой.
Свой 107-й День Рождения Эдна описала, как веселое время.
Эдна Уолмсли раскрыла секрет своего долголетия, она сказала, что дело в питании.
— Я всегда хорошо питалась и имела хороший аппетит, — рассказала женщина.
Второй секрет ее долголетия — поэзия. Эдна всегда любила поэзию. Она еще в 90 лет способна была декламировать стихи, которые выучила в школе.
Женщина также увлекается путешествиями, поэтому в свое время самостоятельно посетила Индию.
Эдна Уолмсли пережила правление трех королей, одной королевы, и сейчас переживает уже пятого правителя.
Эдна родилась во время Первой мировой войны.
В 23-летнем возрасте женщина встретила Вторую мировую войну.
Также Эдна пережила две пандемии:
Испанский грипп 1918-1919 гг.
Коронавирус 2020 г.
Сейчас женщина имеет троих детей, трех внуков и четверо правнуков.
Источник: Mail Online