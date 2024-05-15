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Испробовал на себе собственный способ лечения рака мозга: австралиец уже год живет без рецидива глиобластомы

15 мая 2024, 12:57
Ольга Боднарчук редактор
лікарка, рентген мозку
Источник: Depositphotos

Врач из Австралии успешно испытал экспериментальный способ лечения глиобластомы на себе. Уже около года у мужчины не наблюдается никаких признаков рецидива болезни.

Рак мозга: лечение

Профессор Ричард Сколиер является авторитетным медиком в Австралии, вместе с коллегами он исследовал иммунотерапию для лечения рака.

В 2023 году у Сколиера диагностировали глиобластому четвертой степени. Его коллектив решил применить иммунотерапию для лечения опухоли.

Несмотря на большие риски, профессор согласился стать первым пациентом, который получит комбинированную предоперационную иммунотерапию и персонализированную вакцину.

Эффективность лечения глиобластомы

Последние месяцы были тяжелыми для Сколиера, у него были эпилептические приступы, проблемы с печенью и пневмония. Медик уверяет, что сейчас чувствует себя лучше.

Во время последнего обследования, почти через год после лечения, у мужчины не было обнаружено ни одного признака рецидива глиобластомы. Обычно опухоль, которая была у Ричарда, возобновляется в среднем через шесть месяцев.

Сейчас профессор вернулся к привычной жизни и занимается спортом.

Ричард Сколиер отметил, что это не означает, что рак мозга вылечен, но приятно знать, что он еще не вернулся, поэтому у него есть немного времени, чтобы наслаждаться жизнью.

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Источник
BBC
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Експеримент лікування Лечение рака Мозок
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