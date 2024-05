Врач из Австралии успешно испытал экспериментальный способ лечения глиобластомы на себе. Уже около года у мужчины не наблюдается никаких признаков рецидива болезни.

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!!

Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge

— Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) May 13, 2024