Врач из Австралии успешно испытал экспериментальный способ лечения глиобластомы на себе. Уже около года у мужчины не наблюдается никаких признаков рецидива болезни.

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!! Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge — Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) May 13, 2024

Рак мозга: лечение

Профессор Ричард Сколиер является авторитетным медиком в Австралии, вместе с коллегами он исследовал иммунотерапию для лечения рака.

В 2023 году у Сколиера диагностировали глиобластому четвертой степени. Его коллектив решил применить иммунотерапию для лечения опухоли.

Несмотря на большие риски, профессор согласился стать первым пациентом, который получит комбинированную предоперационную иммунотерапию и персонализированную вакцину.

Эффективность лечения глиобластомы

Последние месяцы были тяжелыми для Сколиера, у него были эпилептические приступы, проблемы с печенью и пневмония. Медик уверяет, что сейчас чувствует себя лучше.

Во время последнего обследования, почти через год после лечения, у мужчины не было обнаружено ни одного признака рецидива глиобластомы. Обычно опухоль, которая была у Ричарда, возобновляется в среднем через шесть месяцев.

Сейчас профессор вернулся к привычной жизни и занимается спортом.

Ричард Сколиер отметил, что это не означает, что рак мозга вылечен, но приятно знать, что он еще не вернулся, поэтому у него есть немного времени, чтобы наслаждаться жизнью.