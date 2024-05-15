Лікар з Австралії успішно випробував експериментальний спосіб лікування гліобластоми на собі. Вже близько року у чоловіка не спостерігається жодних ознак рецидиву хвороби.

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn’t be happier!!!!! Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge — Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) May 13, 2024

Рак мозку: лікування

Професор Річард Сколієр є авторитетним медиком в Австралії, разом з колегами він досліджував імунотерапію для лікування раку.

У 2023 році у Сколієра діагностували гліобластому четвертого ступеня. Його колектив вирішив застосувати імунотерапію для лікування пухлини.

Попри великі ризики, професор погодився стати першим пацієнтом, який отримає комбіновану передопераційну імунотерапію та персоналізовану вакцину.

Ефективність лікування гліобластоми

Останні місяці були важкими для Сколієра, у нього були епілептичні напади, проблеми з печінкою та пневмонія. Медик запевняє, що зараз почувається краще.

Під час останнього обстеження, майже через рік після лікування, у чоловіка не було виявлено жодної ознаки рецидиву гліобластоми. Зазвичай пухлина, яка була у Річарда, поновлюється в середньому через шість місяців.

Зараз професор повернувся до звичного життя та займається спортом.

Річард Сколієр наголосив, що це не означає, що рак мозку вилікуваний, але приємно знати, що він ще не повернувся, тому у нього є трохи часу, щоб насолоджуватися життям.