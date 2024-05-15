Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Новини здоров’я

Випробував на собі власний спосіб лікування раку мозку: австралієць вже рік живе без рецидиву гліобластоми

15 Травня 2024, 12:57
Ольга Боднарчук редактор
лікарка, рентген мозку
Джерело: Depositphotos

Лікар з Австралії успішно випробував експериментальний спосіб лікування гліобластоми на собі. Вже близько року у чоловіка не спостерігається жодних ознак рецидиву хвороби.

Рак мозку: лікування

Професор Річард Сколієр є авторитетним медиком в Австралії, разом з колегами він досліджував імунотерапію для лікування раку.

У 2023 році у Сколієра діагностували гліобластому четвертого ступеня. Його колектив вирішив застосувати імунотерапію для лікування пухлини.

Попри великі ризики, професор погодився стати першим пацієнтом, який отримає комбіновану передопераційну імунотерапію та персоналізовану вакцину.

Ефективність лікування гліобластоми

Останні місяці були важкими для Сколієра, у нього були епілептичні напади, проблеми з печінкою та пневмонія. Медик запевняє, що зараз почувається краще.

Під час останнього обстеження, майже через рік після лікування, у чоловіка не було виявлено жодної ознаки рецидиву гліобластоми. Зазвичай пухлина, яка була у Річарда, поновлюється в середньому через шість місяців.

Зараз професор повернувся до звичного життя та займається спортом.

Річард Сколієр наголосив, що це не означає, що рак мозку вилікуваний, але приємно знати, що він ще не повернувся, тому у нього є трохи часу, щоб насолоджуватися життям.

Читайте також:
дослідження, вакцина, лабораторіяРНК-вакцина проти раку мозку: засіб успішно випробували на чотирьох людях

Джерело
BBC
Теги
Експеримент лікування Лікування раку Мозок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь