Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали пять различных комбинированных тест-систем, одновременно обнаруживающих SARS-CoV-2, эпидемический грипп А и Б, парагрипп 1-3, респираторно-синцитиальные вирусы А и В и ортопневмовирусы человека, риновирусы, вирус кори, сообщила пресс-служба института.

Эти тест-системы не только выявляют возбудителей болезней в организме, но и прогнозируют течение заболевания у инфицированного ими пациента. В том числе и коронавирусной болезни.

В целом ученые ИМБГ наладили технологии разработки тест-систем на основе ПЦР и кПЦР с разными типами детекции: как стандартной для кПЦР флуоресцентной детекции, так и хроматографической (эти значительно дешевле и проще, поэтому их можно легко использовать даже в районных больницах).

Комбинированные тест-системы для диагностики и анализа экспрессии генов врожденного иммунитета при особо опасных вирусных инфекциях профинансировал Национальный фонд исследований Украины.

Также в рамках этой научной тематики наши ученые наладили и оптимизировали генотипирование штаммов коронавируса с помощью секвенирования нового поколения.

Благодаря реактивам, полученным от ВОЗ, в течение 2021 ученые вели мониторинг циркуляции различных штаммов коронавируса в Украине. Эта работа, напомним, проводилась по заказу СНБО.

Источник: ІМБГ