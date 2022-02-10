Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Определят возбудителя и тяжесть болезни: украинские ученые создали универсальные тест-системы

10 февраля 2022, 11:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Определят возбудителя и тяжесть болезни: украинские ученые создали универсальные тест-системы
Источник: Depositphotos

Украинские ученые из Института молекулярной биологии и генетики разработали пять различных комбинированных тест-систем, одновременно обнаруживающих SARS-CoV-2, эпидемический грипп А и Б, парагрипп 1-3, респираторно-синцитиальные вирусы А и В и ортопневмовирусы человека, риновирусы, вирус кори, сообщила пресс-служба института.

Эти тест-системы не только выявляют возбудителей болезней в организме, но и прогнозируют течение заболевания у инфицированного ими пациента. В том числе и  коронавирусной болезни.

В целом ученые ИМБГ наладили технологии разработки тест-систем на основе ПЦР и кПЦР с разными типами детекции: как стандартной для кПЦР флуоресцентной детекции, так и хроматографической (эти значительно дешевле и проще, поэтому их можно легко использовать даже в районных больницах).

Комбинированные тест-системы для диагностики и анализа экспрессии генов врожденного иммунитета при особо опасных вирусных инфекциях профинансировал Национальный фонд исследований Украины.

Читайте также:
Определят возбудителя и тяжесть болезни: украинские ученые создали универсальные тест-системыУкраинские ученые научились прогнозировать осложнения от Covid-19

Также в рамках этой научной тематики наши ученые наладили и оптимизировали генотипирование штаммов коронавируса с помощью секвенирования нового поколения.

Благодаря реактивам, полученным от ВОЗ, в течение 2021 ученые вели мониторинг циркуляции различных штаммов коронавируса в Украине. Эта работа, напомним, проводилась по заказу СНБО.

Источник: ІМБГ

Теги
Наука
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь