Українські науковці з Інституту молекулярної біології та генетики розробили п’ять різних комбінованих тест-систем, що одночасно виявляють SARS-CoV-2, епідемічний грип А та Б, парагрип 1-3, респіраторно-синцитіальні віруси А та В й ортопневмовіруси людини, риновіруси, вірус кору, повідомила прес-служба інституту.

Ці тест-системи не тільки виявляють збудників хвороб в організмі, а й прогнозують перебіг хвороби у інфікованого ними пацієнта. Зокрема, й перебіг коронавірусної хвороби.

У цілому вчені ІМБГ налагодили технології розробки тест-систем на основі ПЛР та кПЛР з різними типами детекції: як стандартної для кПЛР флуоресцентної детекції, так і хроматографічної (ці значно дешевші і простіші, тому їх можна легко використовувати навіть у районних лікарнях).

Проєкт Комбіновані тест-системи для діагностики та аналізу експресії генів вродженого імунітету при особливо небезпечних вірусних інфекціях профінансував Національний фонд досліджень України.

Також у рамках цієї наукової тематики наші вчені налагодили та оптимізували генотипування штамів коронавірусу за допомогою секвенування нового покоління.

Завдяки реактивам, отриманим від ВООЗ, впродовж 2021 року вчені вели моніторинг циркуляції різних штамів коронавірусу в Україні. Ця робота, нагадаємо, проводилася на замовлення РНБО.

Джерело: ІМБГ