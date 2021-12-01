Люди, которые живут с вирусом иммунодефицита человека, и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

У них большая вероятность тяжело переболеть Covid-19, поэтому они должны тщательнее заботиться о своем здоровье.

Инфицированные ВИЧ имеют на 78% больший риск умереть от осложнений коронавируса, информируют Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

По данным Минздрава, вакцинация от коронавируса для них жизненно необходима.

Кроме того, им важно придерживаться ряда рекомендаций, а именно:

использовать защитные маски в общественных местах, делать это правильно;

соблюдать социальную дистанцию;

мыть руки с мылом и использовать антисептик;

регулярно консультироваться с врачом и принимать антиретровирусные препараты,

запасаться лекарствами для АРТ наперед, чтобы избежать лишних походов за ними и скоплений людей;

вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции;

после заболевания коронавирусом не отменять самостоятельно антиретровирусную терапию.

В то же время специалисты заявляют, что вакцинация от коронавируса для этой категории населения безопасна.