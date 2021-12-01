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Как больным ВИЧ защититься от Covid-19 — рекомендации Минздрава

1 декабря 2021, 19:30
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

Люди, которые живут с вирусом иммунодефицита человека, и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

У них большая вероятность тяжело переболеть Covid-19, поэтому они должны тщательнее заботиться о своем здоровье.

Инфицированные ВИЧ имеют на 78% больший риск умереть от осложнений коронавируса, информируют Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

По данным Минздрава, вакцинация от коронавируса для них жизненно необходима.

Кроме того, им важно придерживаться ряда рекомендаций, а именно:

  • использовать защитные маски в общественных местах, делать это правильно;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • мыть руки с мылом и использовать антисептик;
  • регулярно консультироваться с врачом и принимать антиретровирусные препараты,
  • запасаться лекарствами для АРТ наперед, чтобы избежать лишних походов за ними и скоплений людей;
  • вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции;
  • после заболевания коронавирусом не отменять самостоятельно антиретровирусную терапию.
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В то же время специалисты заявляют, что вакцинация от коронавируса для этой категории населения безопасна.

Источник
Минздрав
Теги
ВИЧ , Коронавирус Covid-19 , МОЗ
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