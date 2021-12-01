Люди, которые живут с вирусом иммунодефицита человека, и те, кто не принимают антиретровирусную терапию, уязвимы к любым инфекциям, в том числе и к коронавирусу.
У них большая вероятность тяжело переболеть Covid-19, поэтому они должны тщательнее заботиться о своем здоровье.
Инфицированные ВИЧ имеют на 78% больший риск умереть от осложнений коронавируса, информируют Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC).
По данным Минздрава, вакцинация от коронавируса для них жизненно необходима.
Кроме того, им важно придерживаться ряда рекомендаций, а именно:
- использовать защитные маски в общественных местах, делать это правильно;
- соблюдать социальную дистанцию;
- мыть руки с мылом и использовать антисептик;
- регулярно консультироваться с врачом и принимать антиретровирусные препараты,
- запасаться лекарствами для АРТ наперед, чтобы избежать лишних походов за ними и скоплений людей;
- вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции;
- после заболевания коронавирусом не отменять самостоятельно антиретровирусную терапию.
В то же время специалисты заявляют, что вакцинация от коронавируса для этой категории населения безопасна.