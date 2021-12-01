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Як хворим на ВІЛ захиститися від Covid-19 – рекомендації МОЗ

1 Грудня 2021, 19:30
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Люди, які живуть з вірусом імунодефіциту людини, та ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, вразливі до будь-яких інфекцій, зокрема і до коронавірусу.

У них більша ймовірність важко перехворіти на Covid-19, тому вони мають ретельніше дбати про своє здоров’я.

Інфіковані ВІЛ мають на 78% більший ризик померти від ускладнень коронавірусу, інформують Центри контролю та профілактики хвороб США (CDC).

За даними МОЗ, вакцинація від коронавірусу для них є життєво необхідною.

Крім того, їм важливо дотримуватися низки рекомендацій, а саме:

  • використовувати захисні маски у громадських місцях, робити це праивльно;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • мити руки з милом та використовувати антисептик;
  • регулярно консультуватися з лікарем та вживати антиретровірусні препарати,
  • запасатися ліками для АРТ наперед, щоб уникати зайвих походів за ними та скупчень людей;
  • вакцинуватись від грипу та пневмококової інфекції;
  • після захворювання на коронавірус не скасовувати самостійно антиретровірусну терапію.
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Водночас фахівці заявляють, що вакцинація від коронавірусу для цієї категорії населення є безпечною.

Джерело
МОЗ
Теги
ВІЛ , Коронавірус Covid-19 , МОЗ
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