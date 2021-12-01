Люди, які живуть з вірусом імунодефіциту людини, та ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, вразливі до будь-яких інфекцій, зокрема і до коронавірусу.
У них більша ймовірність важко перехворіти на Covid-19, тому вони мають ретельніше дбати про своє здоров’я.
Інфіковані ВІЛ мають на 78% більший ризик померти від ускладнень коронавірусу, інформують Центри контролю та профілактики хвороб США (CDC).
За даними МОЗ, вакцинація від коронавірусу для них є життєво необхідною.
Крім того, їм важливо дотримуватися низки рекомендацій, а саме:
- використовувати захисні маски у громадських місцях, робити це праивльно;
- дотримуватися соціальної дистанції;
- мити руки з милом та використовувати антисептик;
- регулярно консультуватися з лікарем та вживати антиретровірусні препарати,
- запасатися ліками для АРТ наперед, щоб уникати зайвих походів за ними та скупчень людей;
- вакцинуватись від грипу та пневмококової інфекції;
- після захворювання на коронавірус не скасовувати самостійно антиретровірусну терапію.
Водночас фахівці заявляють, що вакцинація від коронавірусу для цієї категорії населення є безпечною.