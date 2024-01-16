В Днепровском Государственном университете внутренних дел стартовал пилотный проект, который готовит водителей из числа людей с инвалидностью. После успешного окончания водительских курсов и сдачи экзамена они получат удостоверение категории С1.
Тестирование такого обучения стартовало в Днепре в конце 2023 года.
Сколько учиться на водителя
Как сообщает МВД, программа теоретической части подготовки рассчитана на 74 часа. Практические занятия в целом будут длиться 58 часов. Практику люди пройдут на специально оборудованном автомобиле Ford Transit с ручным управлением.
В МВД отмечают, что к обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, которые имеют действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.
Какие документы нужны для зачисления на водительские курсы
Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и предоставить:
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию учетной карточки налогоплательщика;
- медицинскую справку форма №083/о;
- фотографию размером 3,5 х 4,5 см.
Сейчас в МВД изучают запрос на подобную услугу в других регионах. Ведь такое обучение может дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства.
Источник: МВС