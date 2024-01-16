В Днепровском Государственном университете внутренних дел стартовал пилотный проект, который готовит водителей из числа людей с инвалидностью. После успешного окончания водительских курсов и сдачи экзамена они получат удостоверение категории С1.

Тестирование такого обучения стартовало в Днепре в конце 2023 года.

Сколько учиться на водителя

Как сообщает МВД, программа теоретической части подготовки рассчитана на 74 часа. Практические занятия в целом будут длиться 58 часов. Практику люди пройдут на специально оборудованном автомобиле Ford Transit с ручным управлением.

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В МВД отмечают, что к обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, которые имеют действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.

Какие документы нужны для зачисления на водительские курсы

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и предоставить:

копию паспорта гражданина Украины;

копию учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку форма №083/о;

фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

Сейчас в МВД изучают запрос на подобную услугу в других регионах. Ведь такое обучение может дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства.

Источник: МВС