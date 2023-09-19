В лаборатории львовского медучреждения с удивлением обнаружили в контейнере, в котором должна была быть моча для анализа, фруктовый сок оранжевого цвета. Лаборанты проинформировали полицию.

Почему полицию? Потому что именно патрульные направили 20-летнего водителя BMW 318i, задержанного за нарушение ПДД, на проверку на состояние опьянения.

Возле медучреждения водитель попросил разрешения взять с собой сок, который поможет, по его словам, расслабиться, чтобы сдать необходимый анализ мочи.

Сейчас смотрят

Мужчина сделал вид, что пьет сок и пошел в уборную.

В предъявленной им емкости для мочи была оранжевая жидкость, консистенция и цвет которой показались сомнительными.

У патрульных возникло подозрение, что водитель схитрил.

Врач для сравнения налил в другой стакан сок и подтвердил, что это идентичные вещества.

Водитель, пойманный на лжи, повторно сдавать анализ биологического вещества отказался.

На нарушителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

К слову, несколько месяцев назад, у этого же водителя обнаружили в биологических веществах наркотическое вещество.

Решения суда по этому делу еще нет.

Источник и фото: Патрульна поліція Львівської області