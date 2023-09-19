У лабораторії львівського медзакладу з подивом виявили у контейнері, в якому б мала бути сеча для аналізу, фруктовий сік помаранчевого кольору. Лаборанти поінформували поліцію.

Чому поліцію? Бо саме поліцейські направили 20-річного водія BMW 318i, затриманого за порушення ПДР, на перевірку щодо стану сп’яніння.

Біля медзакладу водій попросив дозволу взяти з собою сік, який допоможе, з його слів, розслабитися, щоб здати необхідний аналіз сечі.

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Чоловік зробив вигляд, що п’є сік і пішов у вбиральню.

У ємності для сечі він пред’явив помаранчеву рідину, консистенція і колір якої видалися сумнівними.

У патрульних виникла підозра, що керманич схитрував.

Лікар для порівняння налив в інший стакан сік і підтвердив, що це ідентичні речовини.

Водій, спійманий на брехні, повторно здавати аналіз біологічної речовини відмовився.

На порушника склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

До слова, кілька місяців тому, в цього ж водія виявили в біологічних речовинах наркотичну речовину.

Рішення суду у цій справі ще немає.

Джерело і фото: Патрульна поліція Львівської області