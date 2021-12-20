Воды у 33-летней Йираны Шерри стали отходить, когда автомобиль по дороге в роддом застрял в пробке. Ребенок появился на свет прямо на переднем сидении электромобиля Tesla, который двигался на автопилоте.

Когда стало понятно, что из-за проблем с трафиком семья не успеет добраться до клиники, муж роженицы 34-летний Китинг Шерри установил навигацию лечебного учреждения и включил автопилот.

Позже мужчина признался, что решение о том, стоит ли подождать, пока они доберутся до больницы, было мучительным. Однако, по его словам, он все время смотрел на предполагаемое время их прибытия и видел, что транспорт впереди почти не двигался.

Медсестры перерезали пуповину новорожденному младенцу прямо в салоне авто.

Пара назвала свою родившуюся в столь необычных обстоятельствах дочь Мейв Лили в честь производителя автомобилей, поблагодарив инженеров Tesla за блестящий дизайн автопилота.

Рождение ребенка — хорошая новость для Tesla, которая страдает от плохой репутации, связанной с проблемами безопасности.

Так, таксомоторная компания в Париже прекратила использование автомобилей Tesla Model 3 после аварии со смертельным исходом.

Также компания ранее сталкивалась с судебным иском во Флориде из-за аварии, повлекшей гибель подростка в Model S в 2019 году.

Компания была основана самым богатым человеком в мире, предпринимателем PayPal и SpaceX Илоном Маском. В октябре компании судом было предписано выплатить $137 млн убытков чернокожему сотруднику, который подвергся расовому насилию.