Води у 33-річної Йірани Шеррі стали відходити, коли автомобіль по дорозі в пологовий будинок застряг у заторі. Дитина з’явилася на світ просто на передньому сидінні електромобіля Tesla, який рухався на автопілоті.

Коли стало зрозуміло, що через проблеми з трафіком сім’я не встигне дістатися до клініки, чоловік породіллі 34-річний Кітінг Шеррі встановив навігацію лікувального закладу і ввімкнув автопілот.

Пізніше чоловік зізнався, що рішення про те, чи варто почекати, поки вони доберуться до лікарні, було болісним. Однак, за його словами, він весь час дивився на передбачуваний час їхнього прибуття і бачив, що транспорт попереду майже не рухався.

Медсестри перерізали пуповину новонародженому немовляті просто в салоні авто.

Пара назвала свою народжену в таких незвичайних обставинах дочку Мейв Лілі на честь виробника автомобілів, подякувавши інженерам Tesla за блискучий дизайн автопілота.

Народження дитини – хороша новина для Tesla, яка страждає від поганої репутації, пов’язаної з проблемами безпеки.

Так, таксомоторна компанія в Парижі припинила використання автомобілів Tesla Model 3 після аварії зі смертельним результатом.

Також компанія раніше стикалася з судовим позовом у Флориді через аварію, що спричинила загибель підлітка в Model S у 2019 році.

Компанія була заснована найбагатшою людиною в світі, підприємцем PayPal і SpaceX Ілоном Маском. У жовтні компанії судом було наказано виплатити $137 млн збитків чорношкірому співробітнику, який піддався расовому насильству.