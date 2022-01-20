Городской штаб Львова по противодействию коронавирусной инфекции намерен вынести на утверждение региональной комиссии по ТЭБ и ЧС решение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-11 классов.

Об этом заявил местному СМИ заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, на дистанционку предложат перевести также секции, кружки и художественные школы.

Причина такого решения – стремительное распространение коронавирусной инфекции среди детей. Так, по словам заместителя городского головы, во львовском Охматдете количество больных коронавирусом детей за последние пять дней выросло с 30% до 70%.

— Около 15% учащихся городских школ либо имеют подозрение на Covid-19, либо находятся на самоизоляции, либо имеют признаки того или иного респираторного заболевания, — отметил Андрей Москаленко.

Он сообщил, что во Львове несколько школ уже перешли на дистанционное обучение: одни до пятницы, другие до понедельника, третьи на неделю. Решения о смене формы обучения школы принимают самостоятельно.

Напомним, что с 21 января на дистанционное обучение переходят все школы Черновицкой области.

Источник: Дивись.info